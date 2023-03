Pepperoni THEATRE MONTMARTRE GALABRU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Pepperoni THEATRE MONTMARTRE GALABRU, 26 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 21:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Après un vif succès en Amérique latine cette comédie noire aux notes épicées débarque en Europe. Inspirée d'un fait divers aussi atroce que fascinant, Pepperoni propose un « esprit Tarantino » au théâtre. François, livreur de pizza fraîchement embauché, est en retard pour sa première livraison. Lorsqu'il arrive enfin, il se retrouve malgré lui spectateur de l'intimité houleuse de ses clients, un couple sadomasochiste haut en couleurs. Qui sont les victimes ? Qui sont les bourreaux ? La réponse n'est peut-être pas aussi évidente qu'elle y parait. Cette œuvre au rythme endiablée, ne laissant jamais place à l'ennui, invite à se questionner sur les rapports de domination dans nos sociétés contemporaines.

