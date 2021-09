Paris L'international île de France, Paris Pepper White (Release Party) + Mala Daga + Guest L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Pepper White (Release Party) + Mala Daga + Guest L'international, 16 octobre 2021, Paris.

de 20h à 23h

Découvrez Pepper White, nouveau projet du leader de The Madcaps, sur scène à l’International le 16 octobre ! L’Inter présente : ▪ PEPPER WHITE D’abord, il y eut de longs mois d’abstinence où Thomas Dahyot (The Madcaps) pensait avoir raccroché les médiators définitivement. Mais l’accalmie ne fut que passagère, des notes sont venues remplir le vide qui s’était installé dans sa vie et ont donné naissance aux dix chansons de “The Lonely Tunes Of Pepper White”. Les vieux amours du chanteur s’y retrouvent – la décontraction de JJ Cale, la pop du Velvet Underground de 69, le gospel profane de Nat King Cole, les crèves cœurs acoustiques du Ty Segall de “Sleeper” – ainsi que ses signatures de songwriter : les breaks toujours étonnants, le relief dans les arrangements, le soin apporté aux tempos. ▪ MALA DAGA Aussi perçante qu’un cran d’arrêt et tranchante comme un scalpel neuf, la nouvelle formation parisienne MALA DAGA n’a rien d’une lame émoussée. Composée d’un alliage de Drama Kings et de Glendas, MALA DAGA sortira de l’ombre et plantera ses guitares aiguisées sur une pierre de fuzz en plein cœur de L’international pour sa première incision sonore. Bien qu’encore sur le fil du rasoir de par sa nouveauté ce premier coup de dague au tympan vous fera entendre et entrevoir les sons d’un spectre Psychedelico-Garagesque aux couleurs aussi fraîches qu’enivrantes. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

Contact :L'international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/1193466521133056/

