Pepper Swing 5tet Jazz manouche Hinx, 11 février 2023, Hinx Hinx.

Pepper Swing 5tet Jazz manouche

112 route de Dax Pôle culturel Hinx Landes Pôle culturel 112 route de Dax

2023-02-11 20:30:00 – 2023-02-11 22:30:00

Pôle culturel 112 route de Dax

Hinx

Landes

Hinx

17 17 EUR Un quintet plein d’énergie autour d’un trio manouche, d’un violoniste à la verve musicale sans limite et d’une voix entraînante. Si vos doigts se mettent à claquer, si vos jambes frétillent et que d’un coup vous vous surprenez à faire « doo wap doo wap », c’est que Pepper Swing a réussi son pari de « Diffuser le swing et la bonne humeur partout où c’est possible. » Belle devise, non ?

Un quintet plein d’énergie autour d’un trio manouche, d’un violoniste à la verve musicale sans limite et d’une voix entraînante. Si vos doigts se mettent à claquer, si vos jambes frétillent et que d’un coup vous vous surprenez à faire « doo wap doo wap », c’est que Pepper Swing a réussi son pari de « Diffuser le swing et la bonne humeur partout où c’est possible. » Belle devise, non ?

Saison culturelle Sp’Hinx

Pôle culturel 112 route de Dax Hinx

dernière mise à jour : 2023-01-17 par