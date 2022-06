Peppa Pig, Georges, Suzy et leurs amis sur scène, 18 février 2023, .

Peppa Pig, Georges, Suzy et leurs amis sur scène

2023-02-18 – 2023-02-18

37 16 Peppa Pig chantera ses chansons favorites avec son petit frère Georges et sa meilleure amie Suzy Sheep accompagné d’un spectacle magique de Mon Petit Poney



Aux côtés de nos stars , nous retrouvons les irréstibles M. et Mme Patate, qui seront très heureux d’animer le spectacle et qui auront certainement une ou deux surprises en réserve. M. Monopoly s’assurera que tout est en ordre en coulisses et ne manquera pas de faire une apparition dans le spectacle de l’année !



Préparez-vous à vous amuser, à rire, à chanter et à danser dans ce spectacle unique !

Pour la première fois ensemble, les stars préférées de vos enfants seront sur scène !

