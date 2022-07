PEPPA PIG, 30 avril 2023, .

PEPPA PIG



2023-04-30 – 2023-04-30

L’histoire : C’est une belle journée et Peppa joue dehors avec ses amis. Maman Pig et Papa Pig ont une surprise pour elle et George. Ils cherchent par tous les moyens à deviner ce que c’est…. et vous, le pourrez-vous ?

Amusez-vous, faites le plein de chansons et bien sûr de beaucoup de surprises dans ce charmant nouveau spectacle coloré !

Le spectacle original met en scène Peppa, Georges et tous leurs amis dans une aventure tout en chansons, en danse, en jeux et bien sûr beaucoup de surprises dans ce charmant nouveau spectacle coloré !

dernière mise à jour : 2022-07-07