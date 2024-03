Péplum médiéval Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, samedi 18 mai 2024.

Suite à la récente période de pandémie ayant fragilisé les liens sociaux, le comédien et metteur en scène Olivier Martin-Salvan a imaginé un grand spectacle fédérateur. Il trace un parallèle troublant entre le Moyen Âge, ses épidémies et ses communautés de vie où se mélangeaient enfants, personnes âgées, malades, handicapé·e·s, et notre époque contemporaine.

Les seize interprètes de cette pièce d’envergure nous offrent une épopée extravagante, pleine d’humour et de poésie, où théâtre, arts plastiques, danse et musique se mêlent en questionnant la folie colorée et l’esprit du Moyen Âge.

La rencontre qui nous est racontée au plateau en révèle une autre: celle ayant eu lieu, au sein du Centre National pour la Création Adaptée, entre Olivier Martin-Salvan, la metteuse en scène et éducatrice spécialisée Madeleine Louarn et seize comédiens et comédiennes, dont sept en situation de handicap, de la troupe Catalyse.

Et si le Moyen Âge pouvait éclairer nos sociétés contemporaines 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 21:00:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

