Péplum Médiéval, le spectacle qui embrasse l’esprit du Moyen Âge Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 1 février 2024, Paris.

Du jeudi 01 février 2024 au samedi 03 février 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

De 15€ à 22€

Grande pièce chorale pour quinze interprètes, Péplum médiéval embrasse la folie colorée et l’esprit du Moyen Âge, en un spectacle inclusif et pluridisciplinaire où dialoguent théâtre, arts plastiques, danse et musique.

Redonner ses lettres de noblesse au Moyen Âge en lui empruntant ses ambitions esthétiques, c’est l’idée qui a guidé Olivier Martin-Salvan dans l’élaboration de son Péplum médiéval. La pièce se joue en fresques où se pressent une petite foule de personnages, d’où émergent des histoires, des jeux et des rituels. S’inspirant des formes littéraires de l’époque, tout en imbrications, le metteur en scène mélange joyeusement le comique, le tragique et le spirituel, mais aussi les mises en abyme, digressions et intrigues simultanées.

Parmi les quinze interprètes de cette pièce d’envergure, sept sont en situation de handicap et forment Catalyse, troupe professionnelle du Centre National pour la Création Adaptée. Péplum médiéval est le fruit de cette rencontre humaine et artistique inédite et d’un travail au long cours, mené sur plus de deux ans. L’écriture associe le texte de Valérian Guillaume, la scénographie et les costumes de Clédat et Petitpierre, les chorégraphies d’Ana Rita Teodoro, la création sonore de Vivien Trelcat, les compositions vocales de Miguel Henry et la création lumière de Mael Iger. Artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, Olivier Martin-Salvan dirige cette joyeuse troupe en compagnon bienveillant.

Ce projet a été labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

Jeudi 1er février à 20h : spectacle avec audiodescription

Cette représentation est proposée en audiodescription à destination des personnes aveugles et malvoyantes. Elle est précédée d’une visite tactile du décor à 19h.

Plus d’information auprès de Lucie Hass : l.hass@104.fr / 01 53 35 51 11

Réalisation Accès Culture

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/olivier-martin-salvan-valerian-guillaume-peplum-medieval.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102066494863

Martin Argyroglo