PEPLEASE PARTY / FIRST BOUM PÉPITE EN PISTE Le Pavillon des Canaux, 12 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 21h00 à 01h30

gratuit

Oyé noctam-nébuleuses de toute contrée, Pépite en Piste organise sa FIRST BOUM en mars et vous prépare une pluie de pépites.

On commence tout doux avant de faire des all night long teuf, on vous convie donc le samedi 12 pour faire groover vos corps et vos oreilles. Pluie de kicks, drifts sonores, vous serez poulotté.e.s comme il faut. Pour l’occasion, les planètes ont été mixées afin d’avoir un line up fusion entre disco, house, trance. Le tout accompagné d’un show drag king mouvant avec Armand Songe, accompagné de Powerbeautom et Lascar Wild. Préparez vos yeux et vos tympans.

Le Pavillon des Canaux 39 Quai de la Loire Paris 75019

Contact : https://fb.me/e/1spM0AlUj

