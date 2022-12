Pépito Petit Bateau Les Trois Baudets Paris Catégories d’évènement: île de France

Pépito Petit Bateau Les Trois Baudets, 12 mars 2023, Paris. Le dimanche 12 mars 2023

de 16h00 à 16h40

. payant Tarif unique :5€ Dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets. À partir de 3 ans. PEPITO PETIT BATEAU Un conte musical écologique et interactif, pour faire rire et frémir les plus jeunes en les amenant à réfléchir aux enjeux de notre environnement. Le jour où Pépito, un petit bateau bleu et blanc à moteur, part vers l’Afrique pour livrer des marchandises à la place de sa maman, il est fou de joie. Avec son copain le dauphin, il découvre le grand large, la liberté ! Mais au fait, que peuvent bien contenir les grosses boîtes qu’il a sur le dos ? Auteur : Simon Bensa

Chansons : Simon Bensa et Pauline Paris

Mise en scène : Simon Bensa, Pauline Paris, Thierry Jahn

Distribution : Simon Bensa et Pauline Paris

Décor : Ludovic Meunier

Illustrations : Mickaël Jourdan Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/pepito-petit-bateau-jp-les-p-tits-baudets

DR Pépito petit bateau

