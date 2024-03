PEPITO MATEO Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, mercredi 26 juin 2024.

PEPITO MATEO « La leçon de Français » Mercredi 26 juin, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Plein tarif : 14€ / Tarif réduit : 9 €

De et par Pépito Matéo

Regard extérieur Nicolas Petisoff

Avec la complicité de Gwen Aduh, Mael Le Goff et Olivier Maurin

Texte publié aux Editions Paradox

Dans cette Leçon de Français, Pépito Matéo nous convie à partager son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. À travers cette traque du français, qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière.

Durée : 1h15

Tout public dès 12 ans

(Proposé par le Cri du Clown, en partenariat avec le théâtre Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.theatreexpression7.fr/ »}]

#Théâtre

