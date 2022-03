Pépites Party aux Batignolles Boutique éphémère, 12 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 12 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit

Pépites Party: Pop-up store vintage et créateurs vous accueille dans sa nouvelle boutique éphémère au cœur des Batignolles. Au programme: 4 boutiques vintage, une brocante et une illustratrice!

Vous avez aimé la première édition, vous allez adorer la deuxième !

On prend les mêmes et on recommence, non pas pour une semaine mais pour DEUX semaines de boutique éphémère.

Cette fois-ci nous sortons la boule à facettes en plein cœur des Batignolles !

Rendez-vous du samedi 12 mars au dimanche 20 mars, de 11h à 20h au 88, Rue des Moines dans le 17ème.

Une boutique qui regorge de pépites vintage, avec un large choix de vêtements, bijoux, accessoires, petites décorations et illustrations !

Au programme, des vêtements vintage proposés par nos 4 friperies de compétition : Colette Bobo Vintage, Introuvable Vintage, Lucette à Paillettes et Mamie Artie.

Mais aussi de la brocante et des accessoires de qualité chinés par Usité Vintage et les jolies illustrations de Lucile Chanteloup.

Boutique éphémère 88 rue des moines Paris 75017

Contact : https://www.facebook.com/events/317091913775273/ https://www.facebook.com/events/317091913775273/

Pépites Party