Saint-Divy Saint-Divy Finistère, Saint-Divy Pépites et Curiosités : les Rendez-Vous Insolites ! Saint-Divy Saint-Divy Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Divy

Pépites et Curiosités : les Rendez-Vous Insolites ! Saint-Divy, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Divy. Pépites et Curiosités : les Rendez-Vous Insolites ! 2021-07-13 16:30:00 – 2021-07-13 18:00:00 La Chèvrerie de Baradozic Baradozic

Saint-Divy Finistère Saint-Divy À LA CAMPAGNE : Un rendez-vous champêtre à la Chèvrerie de Baradozic. Découverte de la ferme pédagogique et dégustation de produits locaux : fromage de chèvre, miel… 16h30 – 18h00 // La Chèvrerie de Baradozic – SAINT-DIVY Sur inscription à l’Office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas. +33 2 98 85 13 09 À LA CAMPAGNE : Un rendez-vous champêtre à la Chèvrerie de Baradozic. Découverte de la ferme pédagogique et dégustation de produits locaux : fromage de chèvre, miel… 16h30 – 18h00 // La Chèvrerie de Baradozic – SAINT-DIVY Sur inscription à l’Office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Divy Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Divy Adresse La Chèvrerie de Baradozic Baradozic Ville Saint-Divy lieuville 48.45297#-4.31851