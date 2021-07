La Roche-Maurice La Roche-Maurice Finistère, La Roche-Maurice Pépites et Curiosités : les Rendez-Vous Insolites ! La Roche-Maurice La Roche-Maurice Catégories d’évènement: Finistère

Pépites et Curiosités : les Rendez-Vous Insolites ! 2021-08-10 16:30:00 – 2021-08-10 18:00:00 Pont-Christ Chapelle du Bon Sauveur

La Roche-Maurice Finistère La Roche-Maurice CONTES ET LÉGENDES : Rendez-vous dans les ruines de la chapelle du Bon Sauveur à Pont-Christ, dans cet endroit mystérieux et bucolique sur les bords de l’Elorn, venez découvrir les contes et légendes de Bretagne. 16h30 – 18h00 // – Chapelle de Pont-Christ – LA ROCHE-MAURICE +33 2 98 85 13 09 CONTES ET LÉGENDES : Rendez-vous dans les ruines de la chapelle du Bon Sauveur à Pont-Christ, dans cet endroit mystérieux et bucolique sur les bords de l’Elorn, venez découvrir les contes et légendes de Bretagne. 16h30 – 18h00 // – Chapelle de Pont-Christ – LA ROCHE-MAURICE dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Roche-Maurice Étiquettes évènement : Autres Lieu La Roche-Maurice Adresse Pont-Christ Chapelle du Bon Sauveur Ville La Roche-Maurice lieuville 48.48769#-4.16333