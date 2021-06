Pépites en stock – Rencontre en APEIRON Salies-de-Béarn, 11 juin 2021-11 juin 2021, Salies-de-Béarn.

Pépites en stock – Rencontre en APEIRON 2021-06-11 18:30:00 – 2021-06-11 Le Moment Librairie 3 place du Bayaa

Salies-de-Béarn 64270

Rencontre avec Yves des Éditions Apeiron, une maison qui se promène dans les rêves des artistes, pour l’amour de l’image et de l’art poétique.

Une soirée consacrée à la découverte de ces livres qui racontent des images ! Entre œuvre d’art, chemin poétique et recherche de l’insaisissable. Un temps pour s’évader, contempler et rêver.

En juin on fête les Pépites en Stock à l’initiative de l’Association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. En 2021, nos pépites ce sont les éditeurs indépendants !

Rencontre avec Yves des Éditions Apeiron, une maison qui se promène dans les rêves des artistes, pour l’amour de l’image et de l’art poétique.

Une soirée consacrée à la découverte de ces livres qui racontent des images ! Entre œuvre d’art, chemin poétique et recherche de l’insaisissable. Un temps pour s’évader, contempler et rêver.

En juin on fête les Pépites en Stock à l’initiative de l’Association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. En 2021, nos pépites ce sont les éditeurs indépendants !

+33 9 86 33 55 31

Rencontre avec Yves des Éditions Apeiron, une maison qui se promène dans les rêves des artistes, pour l’amour de l’image et de l’art poétique.

Une soirée consacrée à la découverte de ces livres qui racontent des images ! Entre œuvre d’art, chemin poétique et recherche de l’insaisissable. Un temps pour s’évader, contempler et rêver.

En juin on fête les Pépites en Stock à l’initiative de l’Association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. En 2021, nos pépites ce sont les éditeurs indépendants !

Rencontre avec Yves des Éditions Apeiron, une maison qui se promène dans les rêves des artistes, pour l’amour de l’image et de l’art poétique.

Une soirée consacrée à la découverte de ces livres qui racontent des images ! Entre œuvre d’art, chemin poétique et recherche de l’insaisissable. Un temps pour s’évader, contempler et rêver.

En juin on fête les Pépites en Stock à l’initiative de l’Association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. En 2021, nos pépites ce sont les éditeurs indépendants !

Le Moment Librairie