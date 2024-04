Pépites en stock « pestacle » de Céline Laflaquière Rue des Déportés Lalinde, samedi 13 avril 2024.

Qui est cette femme ? Vous la reconnaissez ?

La pénurie de médecins, toutes spécialités confondues, fait rage dans toute la France et le Périgord n’est malheureusement pas épargné ! Mais Grain de Lire a ses entrées dans les plus hautes sphères et vous propose une consultation totalement gratuite avec la célèbre Docteure Paulette Tamalou !! Venez faire vérifier votre grain (de lire bien sûr).

Ce pestacle, donné par Céline Laflaquière de la Cie Plume De L’Arbre est en premier lieu destiné aux enfants mais saura également ravir les plus grands !

À l’issue du spectacle un goûter sera offert aux enfants.

C’est rigolo, c’est gratuit et ça se passe dans votre librairie lindoise préférée !

Venez comme vous êtes !

Spectacle offert par l’association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre des animations « Pépites en stock », visant à mettre en avant le fond des librairies. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Rue des Déportés Librairie Grain de Lire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine graindelirelalinde@gmail.com

