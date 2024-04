Pépites en stock le corps dans tous ses états salle des fêtes de Laurède Laurède, mardi 16 avril 2024.

Pépites en stock le corps dans tous ses états salle des fêtes de Laurède Laurède Landes

En partenariat avec Lous Esbérits de Laourede, Le Plumier d’Eugénie et l’association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine vous invitent à un après-midi intergénérations le 16 avril à partir de 14h30.

Au programme

Pour tout public et tous âges

– DECOUVRIR-COMPRENDRE jeu de piste par équipe duo en âge autour des livres de la série Mon corps est génial , SES ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR et SON ORGANISATION INTERIEURE aux éditions QUATRE FLEUVES.

– vers 15h30 BOUGER initiation à la danse country avec Nerbi’s Country

– ENTENDRE EMETTRE initiation à la guitare avec François HORTH

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:30:00

fin : 2024-04-16 18:00:00

salle des fêtes de Laurède 1 impasse de la mairie

Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine leplumier@orange.fr

