Pépites du patrimoine ordinaire – balade à vélo Caen, 13 mars 2022, Caen.

Pépites du patrimoine ordinaire – balade à vélo Maison du vélo 54 Quai Amiral Hamelin Caen

2022-03-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-13 12:30:00 12:30:00 Maison du vélo 54 Quai Amiral Hamelin

Caen Calvados

Avec les Dérailleurs 14 et la Ville de Caen, sillonnez la ville à vélo et parcourez le périmètre de son nouveau “site patrimonial remarquable”.

Découvrez cette démarche de protection et de valorisation du patrimoine urbain et paysager de la ville.

Plus d’informations sur le site de Chantiers communs.

