Finistre Hanvec Au gré d’une balade champêtre au sein de la forêt domaniale du Cranou, nous partirons à la découverte des principales espèces de champignons du Finistère. Sont-ils comestibles, neutres ou toxiques ?

Novices comme initiés seront les bienvenus pour parfaire leurs connaissances ! Avec petit goûter à la clef … tourisme@capld.bzh +33 2 98 85 13 09 Hanvec

