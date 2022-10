PÉPITE

PÉPITE



2022-10-09 09:00:00 – 2022-10-09 14:00:00 La grande terrasse de la Halle Tropisme est de nouveau investie tous les dimanches dès septembre par le vide-greniers hebdomadaire : Pépite ! Ce service qui s’adresse aux habitant·es du quartier et aux montpéllierain·es permet à tout.e.s de venir vendre ses trésors oubliés et de leur offrir une seconde vie. Une partie de la terrasse et l’espace extérieur derrière les mobil home se transforment en mini market de seconde main où vous pourrez venir chiner vêtements, petits objets, vaisselles, livres, déco, jouets et autres pépites. Du soleil, un café, un croissant, un vide-greniers populaire pour faire de bonnes affaires : tous les ingrédients pour votre nouveau rituel du dimanche à Tropisme. La grande terrasse de la Halle Tropisme est de nouveau investie tous les dimanches dès septembre par le vide-greniers hebdomadaire : Pépite ! contact@tropisme.coop +33 4 67 84 58 10 https://www.facebook.com/TropismeMontpellier dernière mise à jour : 2022-10-04 par

