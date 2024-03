PEPITE ZAOUI LE SPLENDID Lille, mercredi 13 novembre 2024.

Après leur album Virages (Hiéroglyphes, Les bateaux), Thomas et Edouard, le duo incontournable de pop indépendante parisienne compose un nouvel album. Mélange de nostalgie et de nouveaux horizons, Pépite ose explorer des sonorités inédites, avec un son résolument moderne, tout en préservant la beauté intemporelle de leurs compositions. L’intitulé évocateur de leur album, Les Années Lumière , reflète cette vision : un temps lointain à portée de main, une exploration des thèmes universels nichés au cœur du quotidien. C’est l’infinitésimal au sein de l’infiniment grand. Formé par Thomas et Edouard en 2015, le duo Pépite s’est affirmé comme incontournable au sein de la scène pop française. Ils signent chez microqlima en 2016 et sortent leur premier EP Les Bateaux suivi de Renaissance en 2017 qui connaissent des succès retentissants. Leur premier album Virages confirme leur richesse musicale en 2019. Pépite crée un univers sensible, naviguant entre émerveillement et torpeur. Pépite explore des thèmes universels tels que la nostalgie et le regret, mais aussi l’espoir et l’amour, comme dans leur dernier EP Rêve Réalité en 2021. Thomas écrit et chante tandis qu’Edouard apporte les chœurs et des sonorités innovantes. Pépite séduit avec une pop délicate et colorée.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-11-13 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59