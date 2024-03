PEPITE VONFELT L’ECHONOVA St Ave, vendredi 15 mars 2024.

? Ouverture des portes : 20H00 – Début des concerts : 20H30?? Si vous aimez : Flavien Berger, Les Beatles et la pop solaire en françaisPÉPITEAprès leur album Virages (Hiéroglyphes, Les bateaux), Pépite, le duo incontournable de pop indépendante parisienne compose de nouvelles chansons. Mélange de nostalgie et de nouveaux horizons, Pépite ose explorer des sonorités inédites, avec un son résolument moderne, tout en préservant la beauté intemporelle de leurs compositions. Le premier titre qu’il dévoile, “L’Été” parle d’un été passé dans l’ennui et l’attente. Composé au bord de la mer, Thomas (le chanteur de Pépite) a écrit les paroles sur une production pop et colorée d’Édouard (producteur et musicien).Formé par Thomas et Edouard en 2015, le duo Pépite s’est affirmé comme incontournable au sein de la scène pop française. Ils signent chez microqlima en 2016 et sortent leur premier EP « Les Bateaux » suivi de « Renaissance » en 2017 qui connaissent des succès retentissants. Leur premier album « Virages » confirme leur richesse musicale en 2019. Pépite crée un univers sensible, naviguant entre émerveillement et torpeur. Pépite explore des thèmes universels tels que la nostalgie et le regret, mais aussi l’espoir et l’amour, comme dans leur dernier EP « Rêve Réalité » en 2021. Thomas écrit et chante tandis qu’Edouard apporte les chœurs et des sonorités innovantes. Pépite séduit avec une pop délicate et colorée.

Tarif : 12.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56