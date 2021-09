Orléans Hôtel Dupanloup,Orleans Loiret, Orléans PEPITE S DAY Entreprendre dans l’Art et le Design x ESAD Orléans Hôtel Dupanloup,Orleans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dans le cadre de la French Design Week Loire Valée, une journée proposée conjointement par PEPITE Centre Val de Loire et l’ESAD, avec la participation de l’Université d’Orléans PÉPITE CENTRE VAL-DE-LOIRE ET L’ÉSAD ORLÉANS Samedi 11 septembre, 10h – 17h Hôtel Dupanloup/Université d’Orléans, Rue Dupanloup 45000 Orléans PEPITE’S DAY AVEC L’ÉSAD ORLÉANS ENTREPRENDRE DANS L’ART ET LE DESIGN Conférences, rencontres et ateliers de pratiques Inscription réservée aux étudiants : pepite-centre.fr et esadorleans.fr

Réservé aux étudiants art et design Région Centre Val de Loire / PASS SANITAIRE / Inscription obligatoire

Journée de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre des étudiants en design et arts Hôtel Dupanloup,Orleans rue dupanloup orleans Orléans Loiret

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

