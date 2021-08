Orléans Hotel Dupanloup Orléans Université d'Orléans Loiret, Orléans PEPITE S DAY Entreprendre dans l’Art et le Design x ESAD Orléans Hotel Dupanloup Orléans Université d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Hotel Dupanloup Orléans Université d’Orléans, le samedi 11 septembre à 10:00

PEPITE CENTRE VAL-DE-LOIRE ET L’ÉSAD ORLÉANS Dans le cadre de la French Design Week Loire Valley ENTREPRENDRE DANS L’ART ET LE DESIGN Conférences, rencontres et ateliers de pratiques Informations et inscriptions : pepite-centre.fr et esadorleans.fr

Réservé aux étudiants art et design Région Centre Val de Loire / PASS SANITAIRE / Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T17:00:00

