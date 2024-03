PEPITE LA CARTONNERIE Reims, vendredi 29 novembre 2024.

Pépite, ce sont deux garçons dans le vent de la pop. Le duo incontournable de la pop indépendante parisienne revient sur scène avec de nouvelles chansons et cette insatiable invitation au voyage.Car oui, n’ayez pas peur de vous faire embarquer dans un monde d’aventures et de rencontres sentimentales, de mirages romantiques et de mélodies délicieusement colorées.Thomas et Edouard se sont rencontrés au bord de la mer. Ils ont troqué leurs guitares contre des synthétiseurs, et chantent l’amour et les couleurs de l’été en maniant subtilement mélancolie et légèreté. Pépite, c’est cet univers sensible, naviguant entre émerveillement et torpeur, influencé par Beach House ou Berger.Des sonorités inédites pour une beauté intemporelle.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-11-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51