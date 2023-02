Atelier Pépite de lave : Alchimie volcanique Pépite de lave Antignac Catégories d’Évènement: Antignac

Cantal

Atelier Pépite de lave : Alchimie volcanique Pépite de lave, 31 mars 2023, Antignac. Atelier Pépite de lave : Alchimie volcanique 31 mars – 2 avril Pépite de lave Découvrez une alchimie extraordinaire née de la fusion entre les émaux et la lave des volcans d’Auvergne Pépite de lave 14 rue Saint-Robert de Turlande15240 Antignac 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Rose Desmaisons réalise des créations en lave émaillée des Volcans d’Auvergne. Le brut de la lave et le précieux des émaux se mélangent lors d’une fusion haute température. La magie opère offrant un matériau inaltérable, résistant aux UV et au gel.

Artisanat d’art volcanique : Pépite de lave. Découvrez un savoir-faire d’Auvergne en lien direct avec la sève des volcans. La technique de la lave émaillée témoigne en effet d’une alchimie extraordinaire permettant la réalisation de multiples supports et produits inaltérables car ils ne craignent ni le gel ni les ultra-violets …

Signalétiques, cadrans solaires, horloges, art de la table, décorations murales et jardin, bijoux, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Rose Desmaisons émailleuse sur lave – Atelier Pépite de lave à Antignac (Cantal – Auvergne)

Détails Catégories d’Évènement: Antignac, Cantal Autres Lieu Pépite de lave Adresse 14 rue Saint-Robert de Turlande15240 Ville Antignac lieuville Pépite de lave Antignac Departement Cantal

Pépite de lave Antignac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antignac/

Atelier Pépite de lave : Alchimie volcanique Pépite de lave 2023-03-31 was last modified: by Atelier Pépite de lave : Alchimie volcanique Pépite de lave Pépite de lave 31 mars 2023 Antignac Pépite de Lave Antignac

Antignac Cantal