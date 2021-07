Nantes Loire-Atlantique, Nantes Pépinight Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pépinight, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Nantes. 2021-07-31

Horaire : 17:00 00:00

Gratuit : oui Tout public Vente flash de plants, DJ set, scénographie végétale, expos autour du PépiLAB, bar/restauration… Avec l’association Bio T Full 8 Rue de Saint Domingue Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Nantes