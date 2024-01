Visite des Pépinières de Gruson Pépinières de Gruson Gruson, 23 janvier 2024, Gruson.

Visite des Pépinières de Gruson Nous vous proposons de découvrir les spécificités de la pépinière, les méthodes de productions ou encore les essences demandées sur le marché actuellement. Mardi 23 janvier, 14h00 Pépinières de Gruson sur inscription et gratuit sous condition d’adhésion à l’office de tourisme de Seclin Mélantois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T15:30:00+01:00

Mardi 23 janvier de 14h à 15h30

Depuis 1989, les pépinières de Gruson, c’est une histoire de famille, qui ne cesse d’évoluer, de se moderniser et s’adapter. Sur 18 hectares, ils produisent, en pleine terre et en hors-sol, une grande diversité de végétaux pérennes pour l’extérieur.

Gratuit sous condition d’adhésion

30 personnes max

Rendez-vous 55 Rue Calmette, 59152 Gruson

Prévoir des chaussures pour aller dans la terre

Réservation au 09 72 52 85 03 ou en ligne www.seclin-tourisme.fr rubrique agenda

Pépinières de Gruson 55 Rue Calmette, 59152 Gruson Gruson 59152 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}] [{« link »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}]

seclin gruson

Pépinières de Gruson