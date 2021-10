Mérignac Le Krakatoa Gironde, Mérignac PÉPINIÈRE PARTY : Équipe de Foot + Colision + Cosmopaark Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Le Krakatoa, le samedi 27 novembre à 20:30

Samedi 27 novembre 2021, le Krakatoa fait la part belle à son dispositif d’accompagnement à la professionnalisation “La Pépinière” au travers d’une soirée orientée rock. Les groupes Équipe de Foot et Colision sont mis à l’honneur et invitent pour l’occasion une autre pépite bordelaise, Cosmopaark.

Guichet : 8€

Organisateur : TRANSROCK Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:00:00

