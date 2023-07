Journées Portes Ouvertes – Pépinière Le châtel des vivaces Pépinière le châtel des vivaces Givraines, 9 septembre 2023, Givraines.

Journées Portes Ouvertes – Pépinière Le châtel des vivaces 9 et 10 septembre Pépinière le châtel des vivaces Entrée gratuite

? JOURNÉES PORTES OUVERTES ?

C’est l’occasion idéale pour venir ou revenir faire un tour à la pépinière !

Si vous êtes à la recherche de nouvelles variétés, de plantes peu courantes, si vous avez besoin de conseil pour un projet ou si vous souhaitez tout simplement vous balader pour découvrir nos plantes, c’est le moment ! ✨

Ce qui vous attend :

? Un très grand choix de PLANTES VIVACES (plus de 800 variétés : géraniums, phlox, plantes couvre sol…) avec des nouvelles variétés.

? Une belle sélection d’arbustes (communs ou de collection).

? Une large gamme d’espèces et variétés de bambou dont nous sommes spécialistes.

… mais aussi des graminées (miscanthus, carex…), des plantes aquatiques (nénuphars, iris…) et petits fruits.

? Venez découvrir notre pépinière, échanger et profiter de nos conseils. On espère vous voir nombreux !!

? Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2023 de 10 h à 18 h sans interruption. Entrée gratuite – Parking gratuit

Pépinière le châtel des vivaces 18 rue du portail 45300 givraines Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Le châtel des vivaces