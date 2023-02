Journées Portes Ouvertes – Le châtel des vivaces Pépinière Le châtel des vivaces Givraines Catégorie d’Évènement: Givraines

Voir https://www.le-chatel-des-vivaces.com/content/18-actualites-du-chatel-des-vivaces C’est l’occasion de prendre le temps de vous balader dans nos serres, découvrir notre production et toutes les nouveautés de la pépinière ! Un très grand choix de plantes vivaces (plus de 800 variétés : géraniums, phlox, plantes couvre sol…) avec chaque année de nouvelles variétés.

Une belle sélection d’arbustes communs ou de collection.

Spécialiste du bambou, nous proposons aussi une large gamme d’espèce et variété de bambou pour répondre à toutes les attentes (climat, sol, hauteur…). C’est aussi le moment idéal pour échanger, profiter de nos conseils et nous exposer vos projets. Venez vous promener dans nos serres (de 10 h à 18 h sans interruption) et dénicher de nouvelles plantes. Pépinière Le châtel des vivaces 18 Rue du Portail, Givraines Givraines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

