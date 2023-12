Rencontre professionnelle avec des Journalistes Pépinière Jeunesse Horizon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Rencontre professionnelle avec des Journalistes
Pépinière Jeunesse Horizon
Nantes, 20 janvier 2024, Nantes.
Samedi 20 janvier 2024, 11h30
Gratuit, sur inscription

Début : 2024-01-20T11:30:00+01:00 – 2024-01-20T14:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T11:30:00+01:00 – 2024-01-20T14:30:00+01:00 La pépinière Horizon vous organise un temps de rencontre, une fois pas mois, pour découvrir un nouveau métier.

Autour d’un repas convivial, dans une ambiance simple et chaleureuse, venez discuter avec les professionnel.les de leur parcours, leur quotidien.

Pépinière Jeunesse Horizon
38 rue du breil
Nantes 44093
Breil – Barberie
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
06 63 62 27 98

