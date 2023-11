TOP CHEF WORLD WILD Pépinière Jeunesse Horizon Nantes, 18 novembre 2023, Nantes.

TOP CHEF WORLD WILD Samedi 18 novembre, 13h00 Pépinière Jeunesse Horizon Gratuit, sur inscription. Pour les 16-30 ans

La deuxième édition de notre défi culinaire se portera le Samedi 18 Novembre de 13h à 18h.

Au menu; chacun des participants reçoit une liste d’ingrédients et doit créer un plat unique et innovant. Laisse parler ta créativité !

Gratuit et dégustation convivale des plats concoctés.

Pépinière Jeunesse Horizon 38 rue du breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

