INFO COLLECTIVE SUR LE PERMIS DE CONDUIRE Pépinière Jeunesse Horizon Nantes Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique

Nantes INFO COLLECTIVE SUR LE PERMIS DE CONDUIRE Pépinière Jeunesse Horizon Nantes, 1 novembre 2023, Nantes. INFO COLLECTIVE SUR LE PERMIS DE CONDUIRE Mercredi 1 novembre, 16h00 Pépinière Jeunesse Horizon Gratuit sur inscription. Le mercredi 1er novembre, la pépinière jeunesse horizon organise une info collective, un temps de réunion pour connaître et accéder aux aides au permis.

Dans cette réunion, vous pourrez être accompagné à la recherche d’auto-école, l’accès à vos droits concernant le permis de conduire.

Puis, tous les mercredis après-midi, nous organiserons des temps de révisions de code de la route en groupe. Pépinière Jeunesse Horizon 38 rue du breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0663622798 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T16:00:00+01:00 – 2023-11-01T17:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

