SIP AND PAINT Pépinière Jeunesse Horizon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes SIP AND PAINT Pépinière Jeunesse Horizon Nantes, 31 octobre 2023, Nantes. SIP AND PAINT Mardi 31 octobre, 16h00 Pépinière Jeunesse Horizon Gratuit, sur inscription. Rejoignez la pépinière jeunesse Horizon pour une après-midi Sip and paint. Cet atelier convivial en musique sera animé par Soifaou, une artiste Nantaise qui montrera ses techniques.

Dans une ambiance détendue et chaleureuse, peu importe votre niveau, venez, vous amusez lors de cet atelier ! Pépinière Jeunesse Horizon 38 rue du breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0663622798 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pépinière Jeunesse Horizon Adresse 38 rue du breil Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 16 Age max 30 Lieu Ville Pépinière Jeunesse Horizon Nantes latitude longitude 47.229073;-1.584952

Pépinière Jeunesse Horizon Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/