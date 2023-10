Cet évènement est passé Discussion en anglais Pépinière Jeunesse Horizon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Discussion en anglais Pépinière Jeunesse Horizon Nantes, 6 octobre 2023, Nantes. Discussion en anglais 6 octobre 2023 – 21 juin 2024, les vendredis Pépinière Jeunesse Horizon Entrée libre, gratuit Pour progresser et partager un moment convivial en anglais, rejoignez la pépinière jeunesse horizon tous les vendredis de 15h30 à 17h30.

Quel que soit votre niveau, vous êtes invités à participer à ce moment, sans inscription nécessaire, entrée libre et gratuite. Pépinière Jeunesse Horizon 38 rue du breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 62 27 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T15:30:00+02:00 – 2023-10-06T17:30:00+02:00

2024-06-21T15:30:00+02:00 – 2024-06-21T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pépinière Jeunesse Horizon Adresse 38 rue du breil Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 16 Age max 30 Lieu Ville Pépinière Jeunesse Horizon Nantes latitude longitude 47.229073;-1.584952

Pépinière Jeunesse Horizon Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/