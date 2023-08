Forum Création d’entreprise Pépinière d’entreprises René Monory Châtellerault, 6 octobre 2023, Châtellerault.

Forum Création d’entreprise Vendredi 6 octobre, 10h00 Pépinière d’entreprises René Monory Entrée libre, gratuit, tout public.

De plus en plus de personnes se lancent dans l’aventure de la création d’entreprise. Pour partir sur de bonnes bases ou pour avancer plus sereinement dans ses démarches jusqu’au lancement de son entreprise : tous les porteurs de projet sont invités au Forum Création d’entreprise du vendredi 6 octobre prochain à Châtellerault.

Il sera possible d’y rencontrer divers professionnels qui informeront et guideront vers la réussite de tout type de projet : parmi ces professionnels, des structures d’accompagnement à la création, au financement et à la gestion d’entreprises, des conseillers*, etc. Des entrepreneurs seront aussi présents pour échanger, témoigner, partager leur expérience, évoquer les aides et les soutiens reçus … avec les porteurs de projets.

Le forum est gratuit et s’adresse à tout public. Il se déroulera

Le Vendredi 6 Octobre 2023 de 10h à 17h

A la Pépinière d’entreprises René Monory de Châtellerault

2 Rue Pierre-Gilles de Gennes 86100 CHÂTELLERAULT

L’ERIP du Pays Châtelleraudais, co-financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds Social Européen (FSE), s’est associé à la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et à divers acteurs de la création d’entreprise, pour organiser ce forum.

Pour toutes questions : erip-chatelleraudais@mlnv.fr ou au 05 49 20 04 20

* ADIE, Réseau EVA, Initiative Vienne, CCI de la Vienne, Chambre des métiers et de l’artisanat, Pole Emploi, ERIP Châtelleraudais, Pépinière d’entreprises, Service Économie et Entreprises Grand Châtellerault, Coopératives, Banques, Experts comptables …

Pépinière d’entreprises René Monory 2 rue Pierre-Gilles de Gennes Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549200420 »}, {« type »: « email », « value »: « erip-chatelleraudais@mlnv.fr »}] [{« link »: « mailto:erip-chatelleraudais@mlnv.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00

forum entrepreneuriat

ERIP Châtelleraudais