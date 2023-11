Atelier de maroquinerie Pépinière d’entreprises ALDATU Hasparren, 25 novembre 2023, Hasparren.

Atelier de maroquinerie Samedi 25 novembre, 10h00, 14h00 Pépinière d’entreprises ALDATU Sur inscription

* Visites sous réversation (places limitées, 5 personnes par visite). Horaires des visites de 10h à12h et de 14h à 16h. Durée de la vaisite : environ 30min.

La réservation doit être faite via le lien ci-contre (weezevent).

Présentation de l’atelier de maroquinerie :

Dans mon atelier situé à Hasparren, je conçois et fabrique en petite série et sur-mesure des articles de maroquinerie haut de gamme pour femme et homme : sac, pochette, porte-monnaie, porte-cartes, porte-clés et autres accessoires en cuir.

Toutes les étapes de création d’un article sont réalisées au sein de l’atelier : croquis d’intention, maquettes, prototypes, puis réalisation du modèle final en petite série.

J’utilise des cuirs issus de tanneries francaises et principalement locales.

Pépinière d'entreprises ALDATU Rue léon Larregain, 64240 Hasparren Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

