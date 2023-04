visite pépinière/jardin PEPINIERE DE LABARTHE, 2 juin 2023, Lavardens.

visite pépinière/jardin 2 – 4 juin

PEPINIERE DE LABARTHE 319 CHEMIN DE LA GUZERDE 32360 CASTILLON MASSAS Lavardens 32360 Gers Occitanie 05.62.64.59.76 https://pepinieresdelabarthe.site-solocal.com https://www.facebook.com/michel.perrier.98096 Née en 2001 à partir d’un jardin privé niché dans un cadre bucolique au coeur d’une petite vallée gersoise, la pépinière, qui se veut très intimiste, se découvre au fur et à mesure d’une déambulation dans un lieu arboré et paysager. un coin détente et une buvette a été aménagé afin de faire une pause et de profiter des lieux. Michel et Nathalie y proposent leurs productions de graminées, de rosiers anciens, de plantes aquatiques et de vivaces. Et depuis 2019 l’Atelier KAMELEON a vu le jour à la pépinière : créations de fontaines, d’objets déco recyclés et transformés pour le jardin. Parking, toilettes sèches

