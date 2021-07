Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Pépilove saison #2 – Festival Romances Européennes Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pépilove saison #2 – Festival Romances Européennes Pôle associatif du Breil Malville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Nantes. 2021-07-22

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Tout public Dans le cadre du projet « Romances européennes », workshop lectures à voix haute & impromptus Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Pôle associatif du Breil Malville Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Pôle associatif du Breil Malville Nantes