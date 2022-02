Pépé Bernique Ornans, 23 avril 2022, Ornans.

Il y a elle, la petite fille, et il y a lui, son pépé, bernique. Quand elle se pose trop de questions elle court le retrouver dans son jardin. En lui racontant l’histoire du petit gars et ses de ses aventures, pépé bernique tente d’accompagner au mieux sa petite fille dans la vie qui avance. Ce théâtre d’objets dessinées parle de transmission, raconte le temps qui passe et le partage si essentiel pour traverser la vie.

Théâtre pour les enfants dés 7ans.

