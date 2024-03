Pépé Bernique Compagnie Les becs verseurs Le Volume Vern-sur-Seiche, vendredi 12 avril 2024.

Théâtre d’objets Vendredi 12 avril, 20h30 1



Du 2024-04-12 20:30 au 2024-04-12 21:30.

« Je vais te raconter une histoire ». Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on ne se pose pas de questions. Il arrive même que les questions se bousculent et tournent en rond. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son grand-père pour se laisser aller en toute confiance, bercé par ses histoires et grandir un peu auprès de lui, au gré des prmenades sur la plage et des facéties d’un pépé qui transforme des berniques en lunettes extravagantes !

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36