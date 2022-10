Pépé Bernique

Pépé Bernique, 28 octobre 2022, . Pépé Bernique



2022-10-28 – 2022-10-28 Pépé Bernique c’est le récit de la relation entre un pépé et sa petite fille à différents moments de leurs vies. Les deux, d’une certaine manière, se construisent ensemble. Ces instants, tout simples, prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne Marina Le Guennec et les dessins de l’illustratrice Agathe Halais. L’illustratrice opère à vue, teste, déplace, esquisse, dessine une grande fresque pendant que la comédienne nous raconte cette relation entre une fille qui grandit et un pépé qui vieillit. dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville