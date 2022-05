Pepakura manga Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Pepakura manga Ouistreham, 14 mai 2022, Ouistreham. Pepakura manga Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

2022-05-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-14 17:30:00 17:30:00 Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham Calvados Le Pepakura est l’art du pliage, découpage et collage de papier.

Fan de Japanimation, rendez-vous de 15h00 à 17h00 pour réaliser vos maquettes en papier carton.

2€ Sur inscription, places limitées. Le Pepakura est l’art du pliage, découpage et collage de papier. Fan de Japanimation, rendez-vous de 15h00 à 17h00 pour réaliser vos maquettes en papier carton. 2€ Sur inscription, places… Conseiller.numerique@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 08 43 https://www.lelien-ouistreham.fr/le-pavillon/ Le Pepakura est l’art du pliage, découpage et collage de papier.

Fan de Japanimation, rendez-vous de 15h00 à 17h00 pour réaliser vos maquettes en papier carton.

2€ Sur inscription, places limitées. Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Le Pavillon 11 rue des Arts Ville Ouistreham lieuville Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Pepakura manga Ouistreham 2022-05-14 was last modified: by Pepakura manga Ouistreham Ouistreham 14 mai 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados