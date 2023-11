« Pep Ramis » de María Muñoz Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 29 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h00

.Tout public. payant

Les deux fondateurs de Mal Pelo écrivent un chapitre bouleversant de poésie visuelle et scénique.

Ils ont fondé Mal Pelo en 1989 en signant leur premier duo, Quarere. Il a fallu attendre douze ans pour voir le couple catalan se retrouver sur le plateau, et jusqu’en 2015 pour Le Cinquième Hiver,

une merveille d’épure et de profondeur poétique, philosophique,

écologique… Aujourd’hui, ces virtuoses de la fragilité et musiciens du

geste comparent à nouveau leurs infinis intimes en répondant à l’appel

de l’oiseau bleu. Mais lequel? Trois musiciens sont là pour dialoguer

avec son chant imaginaire, dans un nouvel hymne à la fragilité et la

simplicité. Une œuvre de sagesse, un nouveau départ…

Direction, création & interprétation María Muñoz, Pep Ramis

Collaboration artistique Leo Castro

Espace sonore Fanny Thollot

Collaboration & interprétation musicale Joel Bardolet (violon)

Quiteria Muñoz (soprano)

Bruno Hurtado (violoncelle)

Lumière Luís Martí, August Viladomat

Son Andreu Bramón

Scénographie Pep Ramis, Adrià Miserachs

Costumes CarmePuigdevalliPlantés

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/danse/double-infinite-the-bluebird-call +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/danse/double-infinite-the-bluebird-call

Tristán Pérez-Martin