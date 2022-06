PEP 2022 : Les portraitistes en herbe Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

PEP 2022 : Les portraitistes en herbe Saint-Quentin, 21 juillet 2022, Saint-Quentin. PEP 2022 : Les portraitistes en herbe

2022-07-21 – 2022-07-21 Saint-Quentin

Comment le portrait d'une personne peint il y a des siècles paraît il si réel ? Quel est le secret pour capter le regard et les sentiments ? Viens découvrir les nombreux portraits du musée, puis donne vie à une œuvre de ton choix ! Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite Billet non remboursable Départ de visite au Musée Antoine Lécuyer

patrimoine@saint-quentin.fr +33 3 23 64 95 93 http://www.saint-quentin.fr/1588-patrimoine.htm

