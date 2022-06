PEP 2022 : Les petits experts botanistes

2022-07-28 – 2022-07-28 Pars en exploration dans les collections du musée à la recherche de fleurs, d'insectes ou de fruits. Puis réalise toi-même une nature morte… vivante ! En partenariat avec l'association Club Pom Photo Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite Billet non remboursable Départ de visite au Musée Antoine Lécuyer.

