PEP 2022 : Le Musée à petits pas

PEP 2022 : Le Musée à petits pas, 11 août 2022, . PEP 2022 : Le Musée à petits pas



2022-08-11 – 2022-08-11 Une exploration sensorielle du musée pour les petits de 3 à 5 ans. On découvre les œuvres en écoutant des musiques, en sentant des odeurs, en jouant et en échangeant tous ensemble. Les parents aussi sont les bienvenus ! Une exploration sensorielle du musée pour les petits de 3 à 5 ans. On découvre les œuvres en écoutant des musiques, en sentant des odeurs, en jouant et en échangeant tous ensemble. Les parents aussi sont les bienvenus ! patrimoine@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 98 http://www.saint-quentin.fr/1588-patrimoine.htm Une exploration sensorielle du musée pour les petits de 3 à 5 ans. On découvre les œuvres en écoutant des musiques, en sentant des odeurs, en jouant et en échangeant tous ensemble. Les parents aussi sont les bienvenus ! xpo dernière mise à jour : 2022-06-17 par

