PEP 2022 : Le cinéma de Papi

PEP 2022 : Le cinéma de Papi, 16 août 2022, . PEP 2022 : Le cinéma de Papi



2022-08-16 14:30:00 – 2022-08-16 16:30:00 Le cinéma n’a pas toujours existé, il a bien fallu l’inventer ! Remonte le temps à la découverte du pré-cinéma. Il n’aura plus de secret pour toi et tu pourras créer ton propre jouet optique ! En partenariat avec l’association Ciné-Jeune de l’Aisne Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite. Billet non remboursable. Départ de visite à l’Espace St-Jacques. Le cinéma n’a pas toujours existé, il a bien fallu l’inventer ! Remonte le temps à la découverte du pré-cinéma. Il n’aura plus de secret pour toi et tu pourras créer ton propre jouet optique ! En partenariat avec l’association Ciné-Jeune de l’Aisne Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite. Billet non remboursable. Départ de visite à l’Espace St-Jacques. Le cinéma n’a pas toujours existé, il a bien fallu l’inventer ! Remonte le temps à la découverte du pré-cinéma. Il n’aura plus de secret pour toi et tu pourras créer ton propre jouet optique ! En partenariat avec l’association Ciné-Jeune de l’Aisne Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite. Billet non remboursable. Départ de visite à l’Espace St-Jacques. dap dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville