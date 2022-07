PEP 2022 – Bébé au musée

PEP 2022 – Bébé au musée, 23 août 2022, . PEP 2022 – Bébé au musée



2022-08-23 10:30:00 – 2022-08-23 11:00:00 De 10h30 à 11h

Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Il n’y a pas d’âge pour aller au musée ! Les formes, les couleurs, les textures, tout y est prétexte à la stimulation des sens, au par- tage et à l’éveil artistique. Accompagnez votre tout-petit dans ses premiers émois artistiques le temps d’un moment privilégié. Une bulle de douceur pour aborder la visite du musée autrement ! De 10h30 à 11h

Uns dernière mise à jour : 2022-07-01 par

