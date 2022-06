PEP 2022 : Apprenti maître-verrier

2022-07-13 – 2022-07-13 Au Buffet de la gare, tu pourras découvrir de nombreux vitraux aux motifs de fleurs stylisées. Après la visite, Isabeau, la vitrailliste, te guide dans la découverte de ce savoir-faire et t'apprend à réaliser ton propre vitrail. Pour tout achat en ligne, la facture fait office de billet au départ de visite Billet non remboursable Départ de visite devant le Buffet de la Gare

